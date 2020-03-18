Махачкала, , 10:39 — REGNUM Авиакомпания Utair из-за с коронавируса приостанавливает регулярное сообщение между Махачкалой и Джиддой (Саудовская Аравия) с 21 марта по 21 апреля. Соответствующая информация размещена на сайте авиаперевозчика в разделе о приостановленных рейсах.

Пассажиры, ранее купившие билеты на эти числа, смогут обменять их на любую дату после возобновления рейсов и до конца 2020 года, или вернуть полную стоимость без удержаний.

Напомним, авиасообщение по маршруту Махачкала — Джидда открылось в конце декабря 2019 года. В администрации махачкалинского аэропорта корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что к настоящему времени Utair был единственным авиаперевозчиком, совершавшим полеты из Дагестана в Саудовскую Аравию.

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