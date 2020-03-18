Пенза, , 10:39 — REGNUM Органами прокуратуры Пензенской области за 2019 год — текущий период 2020 года выявлено 139 нарушений законодательства об охране и использовании недр. По результатам проверки внесены 94 представления, 24 лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, в суды направлено 18 исков, на незаконные нормативные правовые акты привнесено 4 протеста, возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, в Каменском районе индивидуальный предприниматель, не имея лицензии, осуществлял незаконную добычу песка в особо крупном размере. Гендиректор одного из предприятий области использовал артезианскую скважину без лицензии. Аналогичные нарушения были пресечены прокурорами в Октябрьском районе Пензы, Башмаковском, Бессоновском, Иссинском и других районах области.

Недропользователи не всегда выполняют установленные проектной документацией мероприятия, не соблюдают требования в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при использовании недр.

В Железнодорожном районе Пензы у организаций отсутствовали производственные программы контроля и качества, журналы отбора проб воды и счетчики водоснабжения. В Бековском районе установлен факт нарушения границы первого пояса зоны санитарной охраны участков недр, артезианские скважины не имели ограждений и спецзнаков, не было приборов учета объема добычи подземных вод и устройств для измерения их уровней. Также прокуратурой внесены представления в отношении руководителей организаций за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бессоновском районе выявлено два места самовольного пользования недрами. Участки расположены рядом со зданием бывших очистных сооружений села Бессоновка и около 2 км северо-восточнее вновь строящегося поселения Тополя.

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