Москва, , 10:28 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил исковые требования Министерства промышленности и торговли РФ к АО «Камов» из Подмосковья, ранее входившего в холдинг «Вертолёты России», а сегодня вливаемого в состав национального центра вертолетостроения. Из-за нарушения условий одного из контрактов ответчик выплатит истцу более 2,4 млн рублей неустойки, хотя изначально сумма была в 17 раз больше. Решение одна из сторон ещё может обжаловать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в декабре 2019 года, сумма претензий составила 41 883 573,76 рубля. Истец требовал взыскания «неустойки по государственному контракту от 30.11.2015 г. №15 411.162 017.18.007».

Из открытых источников известно, что с министерством у АО «Камов» было как минимум восемь контрактов на общую сумму 4,2 млрд рублей. Среди них заказ на опытно-конструкторскую работу «Завершение проекта создания вертолета Ка-62» Шифр «Ка-62/7», комплексные исследования «в обеспечение разработки и создания перспективного легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий» Шифр «Байкал ТП-ЭП» и другие.

Компания «Камов», которая была частью холдинга «Вертолёты России» и госкорпорации «Ростех», с 25 декабря 2019 года числится в стадии реорганизации. Ведущее свою историю с 1948 года бюро вливается в состав АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова» и после завершения реорганизации прекратит существование как отдельное юрлицо.