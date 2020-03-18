Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:26 — REGNUM Компания «Газпром Межрегионгаз Ярославль» подала иск в суд с требованием взыскать из бюджета городского округа Переславля-Залесского более 20 миллионов рублей в счет долга за поставленный газ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ответчиком по иску поставщика ресурса выступит администрация Переславля.

Котельная «МЭС»

Как пояснили в администрации городского округа, иск связан с оплатой за потребленный ресурс котельных Чкаловского микрорайона и поселка Молодежный. Там до осени 2019 года работала компания ООО «МЭС». В связи с огромной задолженностью по оплате газа «Газпром Межрегионгаз Ярославль» ограничил подачу газа на эти котельные весной 2019 года, у жителей не было горячей воды. ООО «МЭС» самостоятельно прекратило потреблять газ, оборудование на котельных было опломбировано.

В итоге к осени 2019 года на этих двух микрорайонах Переславля сложилась кризисная ситуация, из которой администрация городского округа решила выйти путем введения чрезвычайной ситуации для компании МУП «Теплосервис». Именно эта единая теплоснабжающая организация по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям зашла на обе котельные перед началом отопительного сезона, отстранив ООО «МЭС» от управления. Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала компанию «Газпром Межрегионгаз Ярославль» возобновить подачу газа на котельные микрорайонов Чкаловский и Молодежный. Также по решению комиссии газовики должны были заключить договор на поставку газа с МУП «Теплосервис». Однако такой договор газовики заключить не могут, так как муниципальное предприятие не владеет котельными и не может представить необходимые для заключения договора документы.

Финансовое обеспечение ликвидации чрезвычайных ситуаций по закону возложено на бюджет муниципального образования, которое ввело такой режим. В данном случае решение принималось администрацией Переславля-Залесского. Соответственно, оплатить долги за газ, который поставлялся на котельные в режиме ЧС, должен бюджет городского округа. Требуемая сумма по иску Газпрома — 20 миллионов 561 тысяча рублей.

Первое судебное заседание назначено на 20 апреля 2020 года. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, к делу привлечены единая теплоснабжающая организация Переславля-Залесского МУП «Теплосервис», а также ООО «МЭС».

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