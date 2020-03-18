Саранск, , 10:24 — REGNUM В некоторых магазинах Мордовии, представляющих крупные ретейлерские компании, обнаружился дефицит продовольственных товаров в последние дни. Глава республики Владимир Волков поручил ответственным лицам разобраться и снять проблему ажиотажного спроса в магазинах, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Мордовии

По мнению главы региона, есть искусственно созданный спрос, а есть ошибки менеджмента, которые необходимо исправить в кратчайшие сроки.

«Должен напомнить, что по производству целого ряда продуктов первой необходимости — яиц, молока, мяса — республика занимает лидирующие позиции в России. Запасы необходимые в регионе есть», — подчеркнул Волков и добавил, что также важно не допустить роста цен.

Контролировать вопросы поставок продовольствия и наличия товаров первой необходимости в магазинах поручено минсельхозу и минэкономики республики.

ИА REGNUM напоминает, до настоящего времени в Мордовии ни одного случая заболевания коронавирусом не зафикисировано. В то же время число заболевших в России составляет 114 человек.