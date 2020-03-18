Калуга, , 14:44 — REGNUM В компании Volkswagen Group Rus внимательно следит за последними событиями, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. В настоящее время производственные площадки в Калуге и Нижнем Новгороде работают в обычном режиме. Об этом заявила 18 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Volkswagen Group Rus Наталья Костюкович.

«Однако работа заводов зависит от цепочки поставок, и существует высокая степень неопределенности относительно поставок компонентов на наши локации. Мы ежедневно следим за ситуацией, и будем принимать дальнейшие решения, реагируя на её изменение», — сказала Наталья Костюкович.

Между тем, калужский телеграмм-канал «Сорок_А» проявил озабоченность, требованиями европейских профсоюзов остановить производство заводов Volkswagen в Италии, Португалии, Словакии и Испании, а также тем, что ситуация может осложниться и в Калуге, поскольку завод Volkswagen по численности работающих и по объёмам выпускаемой продукции сопоставим со всеми остальными зарубежными инвестпроектами вместе взятыми.

Напомним, экс-губернатор Калужской области, член Совета Федерации Анатолий Артамонов заявил калужским журналистам, о том, что к началу лета с пандемией коронавируса будет покончено. Артамонов даже назвал дату окончания эпидемии коронавируса в России, которой, по его мнению, станет 15 июня 2020 года.

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