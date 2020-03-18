Иваново, , 10:20 — REGNUM АКБ «Кранбанк» признан банкротом по заявлению Центрального банка России. Решение вынес Арбитражный суд Ивановской области, сообщило РАПСИ.

Лицензия у «Кранбанка» была отозвана Банком России 13 декабря 2019 года, в связи с тем, что банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов, и нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность.

С 23 декабря госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» приступило к выплатам вкладчикам «Кранбанка» — через «Сбербанк». Согласно реестру обязательств АО «Кранбанк», сумма возмещения оценивается в 6,3 млрд рублей, за выплатами могут обратиться около 13,7 тыс. вкладчиков. За три дня было выплачено около 56% вкладов.

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