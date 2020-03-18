Москва, , 10:19 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан России, заявил президент страны в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер отметил, что объем фонда уже превысил планку в 7% ВВП, что позволяет начать инвестиции за счет ФНБ.

Необходимо «решать все-таки очень важную задачу — повышение реальных доходов граждан», уточнил глава государства.

«Надо думать, как (использовать) имеющиеся у нас ресурсы, а они большие», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд национального благосостояния в феврале 2020 года вырос на 409 млрд рублей и по состоянию на 1 марта составил 8 трлн 250 млрд рублей. В процентном отношении к ВВП страны объём Фонда национального благосостояния за месяц увеличился с 6,9% до 7,3%.

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