Барнаул, , 10:16 — REGNUM Спикер Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко отреагировал на сообщение о грядущей отмене надбавки к зарплате педагогам Змеиногорского района. Из сообщения, опубликованного сегодня, 18 марта, на сайте алтайского парламента, следует, что такое решение будет отменено.

«Сегодня в крае выделяются значительные средства на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы, в том числе и педагогам. Эта работа ведется планомерно, и мы видим ее результаты. Любые шаги, которые идут вразрез с этой политикой и могут негативно сказаться на материальной обеспеченности учителей, врачей и других бюджетников, просто неприемлемы», — подчеркнул председатель АКЗС.

В свою очередь председатель парламентского комитета по социальной политике Татьяне Ильюченко в своём обращении к педагогам попросила в случае появления таких инцидентов напрямую обращаться к депутатам-одномандатникам и в комитет краевого Законодательного собрания по социальной политике.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что педагогам шести школ Змеиногорского района намерены с мая 2020 года отменить принятое ранее повышение зарплаты на 4,3%, сообщили алтайские справедливороссы. Из постановления, подписанного местным муниципалитетом, следует, что такое решение принято «в связи с перерасходом фонда оплаты труда».

Лидер эсеров — депутат Госдумы РФ Александр Терентьев — пообещал задать соответствующие вопросы заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой и обратиться в краевую прокуратуру.

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