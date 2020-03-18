Кемерово, , 09:09 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв после проверки магазинов заявил, что власти не допустят спекулятивного роста цен на продукты и товары повседневного потребления из-за повышенного спроса.

«Мы следим за ситуацией и при необходимости готовы оказать торговым сетям поддержку. Но сейчас такой необходимости нет. И не предвидится», — отметил Цивилёв. Он подчеркнул, что система торговли региона успешно справляется с повышенным спросом на продукты из-за коронавируса и добавил, что «важно, чтобы не было повышения цен, особенно на продукты массового потребления».

Цивилёв попросил кемеровчан сообщать о необоснованном повышении цен в правительство региона.