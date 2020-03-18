Москва, , 09:08 — REGNUM Российские представители туристической отрасли обратились в правительство РФ с просьбой о принятии оперативных решений по наиболее важным проблемам, возникающим в результате пандемии коронавируса COVID-2019. Как сказано на сайте «Ассоциация туроператоров», по итогам опроса участников влиятельной профессиональной группы турагентов в Facebook — Radio Travel (13 тыс. участников), турагенты по требовали не только признания нынешней эпидемиологической ситуации форс-мажором, но и внесения изменений в отраслевое законодательство, а также — налоговые каникулы сроком на 12 месяцев.

«Под угрозой несостоятельности (банкротства) оказался весь туристский бизнес Российской Федерации. Массовые расторжения потребителями договоров о реализации туристских продуктов (иных туристических услуг) в скором времени могут повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков, страховщиков», — говорится в обращении турагентов, которые отмечают, что сегодня в туристической отрасли России создано и действует несколько миллионов рабочих мест.

«Отсутствие антикризисных решений повлечет потерю рабочих мест, утрату туристской отрасли. Под угрозой окажется отдых десятков миллионов граждан Российской Федерации», — подчеркивается в документе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее российское правительство и ЦБ РФ заявили о разработке пакета мер поддержки экономического развития России. Документ этот вызвал неоднозначную реакцию экспертного сообщества. В частности, доктор экономических наук Никита Кричевский в своём комментарии отметил, что российские власти, к сожалению, забыли, что коронавирус — общая беда и издержки должны нести все.

«Где налоговые, процентные, ипотечные каникулы для граждан? В крайнем случае, отказ от введения штрафных санкций при погашении процентов? Или банкиры — священные коровы?» — задаётся вопросом эксперт.

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Позднее о том, что предложенных правительством мер недостаточно для поддержки регионального туристического бизнеса сообщила ИА REGNUM эксперт в сфере туризма и гостеприимства Татьяна Сажаева.

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