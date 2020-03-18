Уфа, , 08:59 — REGNUM Многоразовые медицинские маски начинают шить в Башкирии в рамках профилактики коронавирусной инфекции. Об этом 18 марта на брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По его словам, с 18 марта на швейной фабрике «Агидель» запускается производство многоразовых масок из марли, которые будут реализовываться в аптеках, подведомственных республиканскому правительству. В упаковке будет три штуки.

По словам республиканского министра здравоохранения, такие маски можно будет использовать гораздо дольше, чем обычные. Но люди должны будут самим их дезинфицировать: маски нужно будет стирать с мылом в теплой воде, а после просушки необходимо будет их проглаживать при высокой температуре.

Максим Забелин также сообщил, что в медучреждениях республики имеется необходимое количество средств индивидуальной защиты, а аптеки подучили около 15 тысяч масок.

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