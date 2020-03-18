Чебоксары, 18 марта 2020, 08:53 — REGNUM В столице Чувашии могут ввести лимит поездок по проездным билетам на троллейбусах и автобусах. С инициативой выступили чебоксарские троллейбусники, сославшись на выпадающие доходы. Публичные консультации по проекту постановления завершены 17 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.
Разработчиком является администрация города Чебоксары. Отмечается, что проект постановления разработан «в целях установления ограничения количества поездок» в Чебоксарах по проездному билету на троллейбусах и автобусах.
В мэрии ссылаются на приведённые муниципальным троллейбусным предприятием расчёты. Так, в сентябре — декабре 2019 года свыше 150 поездок в месяц совершили 4,9% обладателей проездных гражданских билетов, по студенческим проездным эта доля составила 0,5%.