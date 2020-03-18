Чебоксары, , 08:53 — REGNUM В столице Чувашии могут ввести лимит поездок по проездным билетам на троллейбусах и автобусах. С инициативой выступили чебоксарские троллейбусники, сославшись на выпадающие доходы. Публичные консультации по проекту постановления завершены 17 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Разработчиком является администрация города Чебоксары. Отмечается, что проект постановления разработан «в целях установления ограничения количества поездок» в Чебоксарах по проездному билету на троллейбусах и автобусах.

«На основании обращения МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» рассмотрено предложение по установлению ограничения количества поездок в месяц по одному проездному билету городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Чебоксары до 150 поездок в месяц», — говорится, в частности, в пояснительной записке.

В мэрии ссылаются на приведённые муниципальным троллейбусным предприятием расчёты. Так, в сентябре — декабре 2019 года свыше 150 поездок в месяц совершили 4,9% обладателей проездных гражданских билетов, по студенческим проездным эта доля составила 0,5%.

«Ограничение количества поездок до 150 поездок в месяц на один проездной билет не затронет основной контингент пассажиров, использующих проездные билеты, но сократит сумму выпадающих доходов «Чебоксарского троллейбусного управления» на 823,4 тыс. рублей в год», — отмечается в документе.