Рига, , 08:51 — REGNUM Правительство Латвии обяжет коммерсантов выплачивать 70% зарплаты сотрудникам, которых временно сократили из-за простоя предприятий. Об этом, как пишет портал LSM, заявил министр финансов Латвии Янис Рейрс.

По его словам, власти планируют установить максимальный лимит таких выплат в 700 евро. Предприниматели будут обязаны уплатить с этой суммы социальный и другие налоги в бюджет в течение трёх лет.

По мнению Рейрса, эта мера сможет защитить сотрудников компаний, особенно из отрасли связанной с авиаперевозками.

Окончательно идею министра финансов Латвии должно одобрить правительство страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее национальная авиакомпания АirBaltic на время кризиса уже сократила 400 человек, а также планирует сократить ещё больше.