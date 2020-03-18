Сеул, , 08:47 — REGNUM Южная Корея заняла 25-е место по Индексу экономической свободы, сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательского института США Фонд «Наследие» (Heritage Foundation).

Согласно опубликованным данным, в рейтинг вошли 180 стран мира. По сравнению с 2019 годом Южная Корея поднялась в рейтинге на четыре строчки вверх. В 2017 году страна занимала 23-е место, в 2018 году — 27-е место.

В текущем году Южная Корея набрала 74 из 100 баллов, что на 1,7 балла больше, чем год назад. По данному индексу страна вошла в группу «в основном свободные».

Среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона Южная Корея заняла седьмое место. Средняя отметка 180 стран составила 61,6 балла.

По данным экспертов, показатель Южной Кореи категории верховенства закона значительно улучшился по сравнению с прошлым годом, однако «хроническая коррупция» подрывает доверие народа к правительству.

Между тем, КНДР заняла 180-е место в рейтинге с показателем 4,2 балла. Данный показатель продолжает держаться на протяжении 26 лет подряд.

Отметим, что в топ-5 вошли: Сингапур (89,4 балла), Гонконг (89,1 балл), Новая Зеландия (84,1 балл), Австралия (82,6 балла) и Швейцария (82 балла).

Индекс экономической свободы — показатель, ежегодно рассчитываемый газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation. Анализ экономической свободы проводится с 1995 года.