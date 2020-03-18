Барнаул, , 08:40 — REGNUM Алтайский эксперт в сфере туризма и гостеприимства Татьяна Сажаева прокомментировала корреспонденту ИА REGNUMсодержание заявленного российским правительством и Центробанком РФ пакета мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. По её мнению, того, что сказано в документе о туризме, особенно — региональном, недостаточно.

«Более того, меры сейчас больше рассчитаны на крупных федеральных туроператоров, по большей части — туроператоров выездного туризма. К примеру, если региональный туроператор по внутреннему туризму, входящий в Реестр туроператоров России, сформировал турпродукт — детский маршрут (ж/д билеты, гостиницы, питание, экскурсионка и тому подобное) понес все затраты (оплатил перевозчикам и принимающей стороне), то никакой поддержки и защиты для него пока не предусмотрено.

Что касается решения по организации отсрочки взыскания налоговых платежей для авиационных и туристических компаний, то, как правило, региональные туроператорские компании, имеющие ОКВЭДы в туризме — это малые и микропредприятия, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и доля налоговых платежей в структуре их затрат небольшая.

Более действенной была бы такая мера для региональной сферы гостеприимства (средства размещения, объекты питания и тому подобное). Если регионалы попадут в ситуацию требования приостановки деятельности, такая мера для гостиничного бизнеса имела бы серьезное значение (налоги на землю, имущество и так далее).

Когда говорят, что туристические компании временно (до конца 2020 года) также будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности, то для региональных туроператоров это не актуально, потому, что алтайских компаний по выездному туризму нет.

Что касается расширения программ кредитования малых и средних предприятий (снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличивается размер субсидий), то это действенная мера», — пояснила Татьяна Сажаева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, что касается туристической деятельности, то в числе мер по обеспечению устойчивости экономического развития РФ, разработанных российским правительством и Центробанком РФ, сказано об обеспечении финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики. В частности, речь идёт об освобождении от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности.

Противостоять негативным последствиям для бюджетной и экономической политики предлагается при помощи инструментов предоставления ликвидности, а также мер в сфере банковского и в целом финансового регулирования.

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