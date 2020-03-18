Париж, , 08:38 — REGNUM Эпидемия коронавируса окажет значительное влияние на экономику Франции. Об этом, как сообщает Le Figaro, свидетельствуют цифры, представленные министром бюджета страны Жеральдом Дарманином.

По его словам, дефицит государственного бюджета вырастет до 3,9% ВВП в 2020 году. Для сравнения, государственный дефицит составлял 3,2% в конце 2008 года, в начале экономического кризиса.

Жеральд Дарманин заявил также, что не стоит беспокоиться о ситуации на европейском уровне, где комиссия налагает на государства-члены дефицит менее 3% их ВВП. Действительно, в конце прошлой недели европейские власти заверили, что они будут гибкими в своих стандартах, не желая еще больше наказывать страны, пострадавшие от эпидемии Covid-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна находится в экономической и финансовой войне.

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