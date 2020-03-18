Москва, , 08:09 — REGNUM Нефть марки Brent 17 марта подешевела на 3,21%, до $28,64 за баррель. Продавцы закрепились ниже психологического уровня $30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Трейдеры закладывают в цены существенное падение спроса на нефть в связи с распространением в мире коронавируса. Также негативное влияние на рынок оказывает ценовая война между Саудовской Аравией и Россией.

США приняли решение о пополнении стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен. В краткосрочном в периоде такие действия окажут положительное влияние на рынок.

Сегодня, 18 марта, на торгах в Азии Brent торгуется в плюсе на 1,45% ($29,07). Участники рынка продолжают демонстрировать обеспокоенность быстрым распространением коронавируса. Президент США Дональд Трамп предупредил, что страна может погрузиться в рецессию, поскольку обвалился фондовый рынок и по всему миру замедлилась экономическая активность.

По техническому анализу появились предпосылки к коррекции. Если торги сегодня завершатся ростом, то начнутся формироваться сигналы для выхода из коротких позиций.

Если после них не возобновится падение, то тогда усилится восходящая коррекция. Продавцы достигли важного ценового уровня, и теперь вполне можно зафиксировать прибыль и отступить в район $39,35.

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