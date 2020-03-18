Москва, , 08:02 — REGNUM По итогам торгов 17 марта рубль подешевел к доллару США и подорожал к другим иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,06%, до 75,44. Пара евро/рубль снизилась на 0,61%, до 82,90 руб. Рубль подешевел к доллару на фоне его укрепления на рынке Форекс по всему рынку, а также дальнейшего падения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Поддержку доллару оказала информация о том, что министр финансов США Стивен Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики объемом $850 млрд.

Нефть марки Brent подешевела на 3,21%, до $28,64 за баррель. Продавая фьючерсы на нефть, трейдеры готовятся к существенному падению спроса на неё в связи с распространением в мире коронавируса. А ценовая война между Саудовской Аравией и Россией усилила давление на нефтяной рынок.

Сегодня, 18 марта, на торгах в Азии Brent торгуется в плюсе на 1,45% ($29,07). Участники рынка продолжают демонстрировать обеспокоенность быстрым распространением коронавируса, который повлиял на мировую экономику. Экстренные меры, предпринятые центральными банками, не дали положительного эффекта для финансовых рынков.

Российская валюта сопротивляется, но продолжает испытывать ежедневное давление от новостей по коронавирусу. Так как нефть сегодня дорожает, рубль сможет пережить еще один день около уровня 75 руб.

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