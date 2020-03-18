Москва, , 07:52 — REGNUM Завод со 104-летней историей должен выплатить крупную неустойку по госконтракту, заключённому в 2014 году с Минобороны России. Арбитраж Москвы обязал взыскать с АО «Завод имени В.А. Дегтярева» более 9,8 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск министерства к заводу был подан в ноябре 2019 года. Сумма претензий изначально составляла 10 733 109,14 рубля, которая заявлялась как неустойка «за нарушение условий государственного контракта от 15 сентября 2014 года». Контракт заключался «на изготовление и поставку товара для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015 — 2017 годах», его сумма превысила 2,45 млрд рублей.

Также на 19 марта 2020 года назначено заседание по иску завода к министерству «о взыскании 25 804 881 руб. 81 коп. пени по государственному контракту №1 417 187 326 372 020 161 085 440/З/4/5/28−14-ДОГОЗ от 15.09.2014 года».

Напомним, в январе 1942 года завод «за образцовое выполнение заданий правительства по производству и освоению новых видов вооружения». Предприятие работает с 1916 года и входит в состав Ростеха.