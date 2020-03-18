Ульяновск, , 07:47 — REGNUM В Ульяновской области планируют усилить меры социальной поддержки в отношении военнослужащих, призывников и членов их семей. При этом поддержку могут получить как уроженцы региона, так и иногородних жителях, которые проходили службу на территории области. Соответствующий проект закона разработан и обсуждён на заседании общественного совета военнослужащих, ветеранов Вооружённых сил и правоохранителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Законопроект разработан по инициативе главы региона Сергея Морозова и направлен на повышение социальной защиты граждан. По словам губернатора, «в первую очередь», речь идёт о поддержке военнослужащих и членов их семей в период прохождения военной службы по призыву.

«Особенно мы уделили внимание военнослужащим из числа детей-сирот, а также из многодетных семей. Кроме того, проектом закона предусмотрены меры, направленные на повышение заинтересованности молодых ребят после окончания военной службы по призыву выбрать именно наш регион в качестве места постоянного проживания и работы, обустройства и создания семьи», — сказал Сергей Морозов.

Он подчеркнул, что речь идёт не только о тех, кто проживает на территории Ульяновской области, но и проходивших здесь военную службу иногородних молодых ребятах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские парламентарии единогласно поддержали увеличение пособия инвалидам боевых действий, которое не менялось 15 лет. Согласно поправкам, с 1 января 2020 года с 540 до 1 тыс. рублей выросли ежемесячные пособия гражданам, которые получили ранения, увечья, заболевания и контузии при исполнении своих служебных обязанностей в ходе военных действий.

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