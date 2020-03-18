Ульяновск, , 07:03 — REGNUM В Ульяновской области общество «Ульяновскоблводоканал» заплатило 50 тыс. рублей штрафа за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает региональное УФАС.

17 марта в ведомство поступила информация об уплате штрафа. По данным антимонопольщиков, в действиях «Ульяновского областного водоканала» установлено нарушение сроков направления проекта договора на подключение к центральной системе водоснабжения и порядка расчета платы за услугу. Проверка проводилась после обращения физического лица, по мнению которого общество установило высокую цену за подключение.

По данному факту было возбуждено дело по признакам нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ («Нарушение порядка подключения»), по итогам рассмотрения которого УФАС назначило 50 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УФАС назначило обществу «Газпром газораспределение Ульяновск» административное наказание в виде штрафа 100 тыс. рублей штрафа.

Читайте также: Ульяновских газовиков УФАС оштрафовало на 100 тыс. рублей