Тюмень, , 06:53 — REGNUM Появились новые прямые авиарейсы из Тюмени в Симферополь и Геленджик. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Рощино».

С июня, минуя пересадки и стыковочные рейсы, авиакомпания Red Wings Airlines запускает субботний рейс Тюмень-Симферополь. Стоимость билета для пассажиров без багажа составит 16 250 рублей, сообщает пресс-служба авиакомпании. Обратные рейсы назначены на пятницу. Стоимость обратного билета по тому же тарифу — 9 150 рублей.

Авиакомпания «ЮТэйр» из Тюмени запускает с 3 июня по средам рейсы в Геленджик. Стоимость билетов не называется.