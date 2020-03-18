Новосибирск, , 06:46 — REGNUM В Новосибирской области по итогам декларационной компании 2019 года выросло число миллионеров. Количество получивших доход от 1 до 10 млн рублей за 2018 год — 68 952 человек, что на 20% больше, чем в 2017 году (57 351 физических лиц).

«Доходы от 10 до 100 млн рублей согласно справкам 2-НДФЛ и 3-НДФЛ показали 1 386 человек. Это уже на 26% больше, чем по итогам 2017 года, — сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области. — Наблюдается и увеличение количества людей задекларировавших в 2018 году доходы от 100 млн до 1 млрд рублей — 121 человек против 99 в 2017 году. Четыре человека, как и в 2017 году, в декларации 3-НДФЛ за 2018 год указали доход свыше 1 млрд рублей».

Больше всео миллионеров живут в Центральном районе Новосибирска.