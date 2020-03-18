Мехико, , 06:45 — REGNUM Цена нефти, добываемой в Мексике, 17 марта упала до $18,78 — на 22,4%. Об этом сообщает газета El Universal.

Такое снижение цены нефти, добываемой государственной нефтегазовой компанией Pemex, объясняется возможным воздействием распространения коронавируса на экономику и всеобщим падением биржевых индексов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным торгов 17 марта цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, что на 3,83% ниже уровня закрытия торгов 16 марта.

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