Сургутский район, Югра, , 06:17 — REGNUM В Сургутском районе Югры для улучшения инвестиционного климата снижена налоговая ставка на имущество предпринимателей. Ранее изменение кадастровой стоимости недвижимости дало увеличение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, работающий на территории муниципального образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Новая кадастровая оценка дала увеличение налогооблагаемой базы на 54%, но ударила по карману предпринимателей.

Поэтому налог на имущество предпринимателей будет повышаться постепенно. В 2020 году ставка будет в 1%, в 2021 году — 1,5%, в 2022 году — 2%.