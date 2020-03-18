Южно-Сахалинск, , 06:17 — REGNUM Власти Сахалинской области не ждут проблем с обеспечением населения продовольствием в случае ухудшения ситуации по коронавирусу и необходимости введения карантина. Ситуация на рынке стабильная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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По данным островного министерства торговли и сельского хозяйства, чая на островах хватит на 40 дней, растительного и сливочного масла на 50 дней, соли на 178 дней. Запасов круп, макаронных изделий, мясных консервов, муки и сахара достаточно на несколько месяцев торговли.

Также в правительстве региона подчеркнули, что стабильность на продовольственном рынке во многом обеспечивается за счёт местных производителей. Сахалинского картофеля, например, хватит до следующего урожая. Созданы необходимые запасы моркови, капусты, свеклы.

Поставки продовольствия на острова не прекращаются, несмотря на пандемию коронавируса в мире: грузы приходят в среднем два раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ дал поручение регионам обеспечить запас продуктов первой необходимости на два месяца в связи с распространением коронавируса в мире.