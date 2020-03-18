Магадан, Магаданская область, , 05:46 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов побывал на строительстве водоограждающей дамбы посёлка Сеймчан и проверил готовность объекта к паводку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Общая протяженность дамбы — 2700 метров. Уже возведено тело дамбы с основанием из камня на обоих участках с устройством упорной призмы, верховой откос 2-х участков сооружения укреплён каменной наброской, на гребнях отсыпан выравнивающий слой, выполнен перенос опоры ЛЭП-0,4 кВ.

В ноябре 2019 года рабочая комиссия признала дамбу неготовой к сдаче, сегодня техническая готовность составляет 95,28% — к паводку весна-2020 года объект готов.

Подрядной организации за срыв контракта на полтора года выставлен штраф в размере 2,6 млн рублей. Повторная комиссия запланирована на май 2020 года.

«Подрядчик на полтора года сорвал реализацию контракта. Необходимо пересмотреть документы, повторно предъявить иск, разыграть новый контракт на работы и выставить бывшему подрядчику в виде компенсации. Чтобы он заплатил не два миллиона, а полную стоимость за работы, которые он не сделал или за те, которые придётся переделывать», — сказал Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме из-за осеннего паводка фермеры потеряли урожай на 50 млн рублей.