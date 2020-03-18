Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Уровень безработицы в Соединенных Штатах может достигнуть 20% из-за вспышки заболевания COVID-19 на территории страны, заявил глава минфина США Стивен Мнучин американским сенаторам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Однако официальный представитель ведомства Моника Кроули заявила изданию, что Мнучин не имел буквально, что заболевание может вызвать рост безработицы. Он якобы просто привел несколько примеров «для наглядности», но не настаивал именно на таком сценарии развития событий.

Публично же Мнучин заявил журналистам, что стимулирующие меры для американской экономики в условиях пандемии коронавируса могут обойтись властям США в $1 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта газета The Washighton Post сообщила о сотнях случаев потери работы среди жителей США. По их данным, из-за угрозы коронавируса увольняют сотрудников портов, пекарен, сфер логистики, туризма и развлечений.

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