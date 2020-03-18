Новосибирск, , 05:14 — REGNUM В Новосибирской области просроченная задолженность по заработной плате за февраль 2020 года — по состоянию на 1 марта — составила 32,8 млн рублей, сообщает Новосибирскстат.

Отмечается, что 21,5 млн рублей приходится на не выплаченную зарплату работникам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее. Не получили вовремя деньги 695 человек. На одного работника в среднем приходилось по 47,2 тыс.рублей невыплаченной оплаты труда.

Больше всего своим сотрудникам задолжали АО «Байкальская строительная компания», ООО «Посевнинский завод спецтехники», ОАО «Молкомбинат Утянский», ЗАО «Ордынская МТС». На их долю приходится 74% общей суммы долга.