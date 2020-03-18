Москва, , 05:00 — REGNUM Свыше 4,4 тыс. бюджетных нарушений на общую сумму 884,6 млрд рублей выявили аудиторы Счётной палаты РФ в 2019 году. Об этом говорится в отчёте ведомства.

«Благодаря работе палаты в бюджетную систему России и Союзного государства возвращено 4,52 млрд рублей», — сообщили в Счётной палате.

Отмечается, что за год аудиторы провели 319 мероприятий и дали заключения на 1281 проектов нормативных правовых актов. Ключевыми направлениями работы ведомства в отчётном периоде стали аудит федерального бюджета и мониторинг национальных проектов и целей.

В январе 2020 года глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщал, что в 2019 год аудиторы выявили нарушения на 804 млрд рублей, треть из них относились к ведению бухгалтерского учёта.

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