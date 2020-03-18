Берлин, , 04:25 — REGNUM Угроза пандемии коронавируса нового типа может недооцениваться властями США больше, чем в некоторых странах Европы, из-за чего возрастает уровень риска для американской экономики, способной скатиться в рецессию, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер 18 марта в интервью медиагруппе Funke.

Он отметил, что за происходящим в США наблюдают все мировые биржи. По словам Альтмайера, американские власти должны срочно взять ситуацию под контроль. Министр также подчеркнул необходимость тщательного анализа ситуации с пандемией, поскольку возможное разрушение цепочек в глобальной экономике может привести к прекращению поставок медикаментов и медицинских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США снизила размер базовой ставки почти до нулевого значения.

Читайте также: ФРС США сбросила базовую ставку почти до нуля из-за коронавируса