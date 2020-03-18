Москва, , 04:16 — REGNUM Федеральное казначейство по распоряжению Минфина РФ в 2019 году купило на внутреннем рынке $20,7 млрд, €18,5 млрд и £3,6 млрд за счёт средств федерального бюджета. Об этом говорится в проекте доклада к коллегии федерального казначейства.

Отмечается, что покупки осуществлялись по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы. Это доходы, поступающие в бюджет России при высокой цене нефти. средства направляются на счета в Центральном банке России, откуда позже будут перечислены в Фонд национального благосостояния.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что объём Фонда национального благосостояния за 2019 год вырос в 1,9 раза и на начало 2020 года составил почти 7,8 трлн рублей.

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