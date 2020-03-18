Краснодар, 18 марта 2020, 03:29 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края обязал департамент имущественных отношений региона после вступления вердикта суда в законную силу «принять решение о предоставлении в собственность земельного участка» общей площадью более 2,15 млн кв. м (около 215 га). Надел должны передать миллиардеру Олегу Дерипаске. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Остальную часть требования, которая включала указание на цену выкупа надела как 60% от кадастровой стоимости — 20 963 552 рублей 48 копеек, суд отклонил.
По данным публичной кадастровой карты, участок с данным номером находится в Усть-Лабинском районе, имеет площадь 2 157 811 кв. м и кадастровую стоимость — более 34,939 млн рублей. Массив предназначен для сельскохозяйственного производства. Спорный надел арендовался крестьянским хозяйством «Сокольское», которое возглавляет Дерипаска, с 2007 года.
Администрацию района в дело привлекли третьим лицом.
Группа ГАЗ Олега Дерипаски на сегодня работает в восьми регионах, включая Мордовию, Ульяновскую, Нижегородскую, Ярославскую области. Помимо этого, в активе бизнесмена — крестьянское фермерское хозяйство, несколько агрокомпаний на Кубани.