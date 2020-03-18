Краснодар, , 03:29 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края обязал департамент имущественных отношений региона после вступления вердикта суда в законную силу «принять решение о предоставлении в собственность земельного участка» общей площадью более 2,15 млн кв. м (около 215 га). Надел должны передать миллиардеру Олегу Дерипаске. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обязать департамент имущественных отношений Краснодарского края в течение месяца с даты вступления решения суда в законную силу принять решение о предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером 23:35:0000000:1328 и направить проект договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:35:0000000:1328», — отмечается в решении суда.

Остальную часть требования, которая включала указание на цену выкупа надела как 60% от кадастровой стоимости — 20 963 552 рублей 48 копеек, суд отклонил.

По данным публичной кадастровой карты, участок с данным номером находится в Усть-Лабинском районе, имеет площадь 2 157 811 кв. м и кадастровую стоимость — более 34,939 млн рублей. Массив предназначен для сельскохозяйственного производства. Спорный надел арендовался крестьянским хозяйством «Сокольское», которое возглавляет Дерипаска, с 2007 года.

Администрацию района в дело привлекли третьим лицом.