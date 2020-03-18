Москва, , 03:08 — REGNUM Бывшего «водочного короля» Александра Сабадаша, который был осуждён по делу о мошенничестве в банке, признали банкротом как физическое лицо. В деле арбитраж Московской области перешёл к процедуре реализации имущества бывшего сенатора и бизнесмена. Финансовому управляющему дали время на распродажу до 11 сентября 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство бизнесмена инициировало АО «Таврический банк», по делу которого Сабадаша осудили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Банкротный иск был подан в конце ноября 2019 года, сумма претензий банка составила 177 982 892 рубля.

«Представитель заявителя пояснил, что должник отбывает наказание в ФКУ Исправительная колония №3 УФСИН России по Курской области», — отмечалось в материалах дела.

17 марта 2020 года суд принял решение «о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества» до сентября 2020 года. Финансовым управляющим назначен Руслан Абдюшев.

Напомним, в 2003—2006 годы Сабадаш был сенатором от Ненецкого автономного округа. Помимо этого, ранее банкрот владел компаниями, которые выпускали известные водочные бренды, за что его прозвали «водочным королём». Срок экс-бизнесмен получил в 2017 году по делу о мошенничестве в банке «Таврический», ущерб по которому оценили почти в 190 млн рублей.