Магаданская область, , 02:32 — REGNUM Арбитраж Магаданской области по судебному спору ФКП «Аэропорты Чукотки» и филиала «Аэронавигация Северо-Востока» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» назначил проведение судебной экспертизы. Эксперты должны будут высказать своё мнение в споре по размеру арендной платы за двухэтажное здание аэропорта в пгт. Беринговский в Чукотском автономном округе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от ФКП к филиалу был подан в январе 2020 года. Истец требовал обязать «заключить дополнительное соглашение №1 к договору от 27.02.2017 года №26-А/1 о передаче в аренду недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью, закреплённой за организацией на праве оперативного управления». Речь в споре идёт о двухэтажном нежилом здании аэропорта общей площадью 422,1 кв. м, расположенном в пгт. Беринговский.

Эксперт из Магадана Ирина Харламова (член общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков») должна будет ответить на вопрос, какова рыночная ставка аренды за этот объект.

Спор по существу будет разрешён после того, как закончится судебная экспертиза.