Москва, , 02:26 — REGNUM Примерно в 50 млрд рублей обойдётся российскому бюджету отсрочка выплаты налогов для авиакомпаний и туроператоров в I квартале 2020 года, к таким выводам пришли экономисты. Об этом 18 марта пишут «Известия».

Отмечается, что усилия российских властей направлены на минимизацию последствий от распространения нового коронавируса.

В качестве мер поддержки правительство может предложить заморозку аэропортовых сборов, продление нулевого НДС на рейсы в обход Москвы, удешевление лизинга, механизмы кредитования авиации и туризма, освобождение от выплат за своих работников, однако точный перечень мер и их глубина ещё обсуждается.

В свою очередь в Центробанке России и правительстве РФ ранее отмечали, что в рамках бюджетных параметров 2020 года для поддержки отрасли может быть использован резерв в 300 млрд рублей.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько отмечал, что ситуация на авиарынке в связи с распространением коронавируса может привести к банкротству ряда авиакомпаний.

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