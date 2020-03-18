Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Пошлины на самолеты из Евросоюза будут увеличены с 10% до 15% при ввозе в США по решению арбитража Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении аппарата представителя Соединённых Штатов на торговых переговорах.

Увеличенные пошлины вводятся с 18 марта.

«США 2 октября 2019 года выиграли крупнейший процесс в истории ВТО, что позволяет ввести пошлины на $7,5 млрд в ответ на нечестные действия в торговле со стороны ЕС», — говорится в сообщении.

Напомним, арбитраж ВТО разрешил властям США применять против стран ЕС пошлины на сумму около $7,5 млрд из-за того, что в Евросоюзе не выполнили решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

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