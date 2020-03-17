Подгорица, , 23:31 — REGNUM В связи с закрытием границ и воздушного пространства Черногории лоукостер «Победа» не сможет выполнить пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

Как отмечается в сообщении компании, в стране остаётся около 1000 клиентов «Победы», которых пока не представляется возможным вывезти из страны. В России, по данным черногорской стороны остается около 50 граждан Черногории.

По сообщению пресс-службы, «Победа» прикладывает все усилия для получения разрешения властей Черногории на вывоз российских граждан.

Напомним, что воздушное пространство Черногории было закрыто с 16 марта. Вынужденные остаться в стране граждане России звонят в посольство, представительства авиакомпаний, однако точной даты, когда они смогут улелеть домой нет.

Национальный авиаперевозчик Montenegro airlines решением властей также полностью отменил все рейсы.

17 марта в стране подтвердили первых два случая заболевания коронавирусом.