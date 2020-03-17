Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Угрозы для США столкнуться с дефицитом компонентов лекарств, поставляемых из Китая, нет, сообщил 17 марта журналистам американский президент Дональд Трамп.

Трамп «Мне кажется, у Китая есть все стимулы для обеспечения того, чтобы все работало нормально».

Напомним, США закупают в Китае большое количество компонентов лекарств. Вопрос журналистов Трампу был связан с опасением, что у Китая не хватит производственных мощностей для импорта в условиях пандемии вируса COVID-19.

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