Москва, , 22:01 — REGNUM Чуть больше недели назад, 6 марта 2020 года, страны ОПЕК+ не достигли согласия в вопросе сокращения нефтедобычи. Результатом стало мощнейшее за несколько десятилетий падение цен на нефть Brent, а следом произошло и резкое изменения курса рубля. О том, как происходили колебания курса валют за минувшие семь дней и какие прогнозы дают эксперты, — в материале ИА REGNUM.

За несколько дней, прошедших с момента провала переговоров ОПЕК+, курс доллара подскочил сразу до 75,49 рубля. Эта цифра стала максимальной с февраля 2016 года. В свою очередь, евро подорожал на 7,49 рубля — до 85 рублей, и это также стало максимумом с февраля 2016 года.

По мнению аналитиков, такие изменения стали возможными не только из-за срыва сделки ОПЕК+, но и по причине распространения коронавируса по всему миру. Так, американские инвесторы обеспокоились распространением коронавируса и заявлениями руководства США о предстоящей рецессии, в результате чего ведущие фондовые индексы страны 16 марта рухнули на 13%.

Вместе с тем эксперты советуют не покупать валюту в дни паники на рынках. Так, инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин в комментарии РИА Новости заявил, что в такие периоды «банки устанавливают наибольший спред между покупкой и продажей иностранной валюты». Помимо этого, Бахтин напомнил, что после панических дней обычно наступают стабилизация цен и отскок, и «в моменты укрепления рубля можно формировать (или доформировать) валютную позицию».

Меры по поддержке ослабевшего рубля сразу же предприняли и российские власти. Так, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что после продажи иностранной валюты ЦБ РФ валютный курс находится на «достаточно приемлемом» уровне. Вместе с тем цены на нефть, отметил Белоусов, могут как подняться, так и упасть.

Российский вице-премьер также поспешил успокоить население тем, что, несмотря на имеющиеся планы, Россия не сможет достичь высоких темпов роста в экономике, однако и в рецессию уже не скатится.