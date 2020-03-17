Ашхабад, , 21:58 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, разрешающее министерству здравоохранения Туркмении заключить с иностранными компаниями контракты на закупку медицинского оборудования, передают туркменские СМИ.

Также туркменский лидер позволил приобрести за рубежом запасные части к медтехнике и расходные материалы.

Отмечается, что современное оборудование будет предназначаться для международного медицинского диагностического центра, международного центра внутренних болезней и международного центра «Материнская нежность».