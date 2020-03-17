Ашхабад, , 21:41 — REGNUM Руководство Дашогузской области Туркмении потребовало от местных крестьян начать раннюю высадку картофеля, невзирая на неподходящие для этого погодные условия, неподготовленность почвы и отсутствие сельхозтехники, передает «Азатлык».

Читайте также: В Туркмению через порт Махачкалы переправят свыше 5 тысяч тонн картофеля

Такие требования связаны с возникновением в стране острого дефицита этой сельхозкультуры из-за закрытия границы с Ираном — основным импортером картофеля в Туркмению. Ограничение ввели после того, как в Иране произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Также отмечается, что из-за продолжающегося роста цен на продовольствие туркменские власти продолжают пытаться искусственно их сдерживать, введя государственное регулирование.

Это привело лишь к тому, что продавцы на рынках и в частных магазинах начали продавать картофель и лук «из-под прилавка».

Читайте также: В Туркмении нехватку еды списали на негативное влияние коронавируса