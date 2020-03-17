Ашхабад, , 21:26 — REGNUM Государственный концерн «Туркменгаз» заключил с российскими производителями контракт на поставку 150 тысяч тонн труб, необходимых Туркмении для реализации ряда крупномасштабных проектов в нефтегазовой сфере, передает «Информационный портал Туркменистана».

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Первая партия труб, общий вес которых превышает 2,3 тысячи тонн, уже прибыла из России в морской порт Туркменбаши.

Следующая партия, включающая в себя около 8,2 тысячи тонн российских труб, в настоящее время ожидает погрузки в Астраханском порту.

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