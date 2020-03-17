Ашхабад, , 21:15 — REGNUM Корпорация Hyundai с мая 2020 года планирует начать поставки городских автобусов марки Super Aero City в Туркмению, передает Turkmenportal.

Всего южнокорейский автопроизводитель намерен продать 400 таких 27-местных автобусов. Сумма контракта, заключенного между министерством транспорта Туркмении и Hyundai Motor, составляет около $60 млн (более 4,4 млрд рублей).

Отмечается, что последняя партия автобусов должна будет прибыть в Туркмению 12 декабря 2020 года — в день празднования 25-летия нейтралитета страны.

Напомним, что в период с 2008 года южнокорейская компания Hyundai Motor поставила в Туркмению 1200 городских автобусов. В настоящее время все муниципальные автобусы в туркменской столице — это автобусы марки Hyundai Aero.