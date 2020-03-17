Бишкек, , 21:11 — REGNUM Государственное агентство антимонопольного регулирования определило максимальный уровень оптовых и розничных цен на муку в столице и в регионах Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Оптовая цена на муку первого сорта в городе Бишкеке и в Чуйской области составляет 28 сомов (28,4 рубля), а розничная — 29 сомов (29,5 рубля). В Иссык-Кульской области — 28 и 30 сомов (28,4 и 30,5 рубля), соответственно.

В Баткенской и Ошской областях, а также в городе Оше — 29 и 31 сом (29,5 и 31,5 рубля). В Джалал-Абадской области — 30 и 31 сом (30,5 и 31,5 рубля).

В Таласской области розничная цена достигает 31 сома (31,5 рубля), а в Нарынской области — 30 сомов (30,5 рубля).

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Максимальная оптовая цена на муку второго сорта в городе Бишкеке, а также в Чуйской и в Иссык-Кульской областях установилась на уровне 20 сомов (20,3 рубля), а розничная — 22 сома (22,3 рубля).

В Баткенской и Ошской областях, а также в городе Оше — 21 и 23 сома (21,3 и 23,4 рубля), соответственно. В Джалал-Абадской области — 22 и 23 сома (22,3 и 23,4 рубля).

В Таласской области розничная цена определена в размере 21 сома (21,3 рубля), а в Нарынской области — 24 сомов (24,4 рубля).

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