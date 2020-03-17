Йошкар-Ола, , 20:51 — REGNUM В магазинах Марий Эл сегодня отмечается «некоторый ажиотаж». Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев в ходе внеочередного заседания правительства региона, сообщает ИА REGNUM.

«Это традиционно происходит в таких случаях, все страны через это проходят», — отметил Евстифеев и добавил, что такая ситуация пройдёт довольно быстро.

В обоснование своих слов он привёл данные Минсельхоза и Минпромторга России, согласно которым продовольствия в стране вполне достаточно.

В то же время глава республики поручил ответственным лицам следить за ситуацией в магазинах в части своевременного наполнения полок товарами, а также вести разъяснительную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта в Марий Эл начал действовать режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Случаев инфицирования в регионе не выявлено.

Все школы республики с 21 марта по 12 апреля приостанавливают работу.

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