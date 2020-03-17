Екатеринбург, , 20:42 — REGNUM ЕВРАЗ выбрал площадкой для строительства нового производства железнодорожных колес особую экономическую зону «Титановая долина» в Свердловской области. Соответствующие договоренности достигнуты 17 марта между участниками проекта, сообщает региональный Департамент информполитики.

Строительство и управление колесным производством будет осуществлять ООО «Аллегро» — совместное предприятие ЕВРАЗа и ООО «Рейл Сервис», холдинговой компании, владеющей вагоноремонтными активами. Инвестиции в строительство составят около 16 миллиардов рублей, большая их часть — вложения в инновационное оборудование и технологии, которые лягут в основу производства ООО «Аллегро».

»Правительство Свердловской области создает необходимые условия для стимулирования инвестиционной активности в регионе. Это одна из важнейших задач, поставленных перед нами губернатором Евгением Куйвашевым. Поэтому закономерной станет и наша поддержка при организации нового производства на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде. Для региона особое значение имеют планы по созданию здесь 425 новых рабочих мест», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Мощность нового цеха составит 200 тысяч железнодорожных колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Старт производства намечен на 2022 год.

«Мы считаем рынок железнодорожных колес перспективным. Создание нового колесного производства позволит нам увеличить объемы выпуска продукции, востребованной потребителями», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.