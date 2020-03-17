Чебоксары, , 20:35 — REGNUM В Чувашии создана межведомственная рабочая группа по контролю ситуации на продовольственных рынках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

16 марта региональное министерство сельского хозяйства начало ежедневный мониторинг цен на основные виды сырья и продовольствия, в еженедельном режиме собирается информация в части сельскохозяйственных запасов. К данной работе подключится сформированная межведомственная группа, на которую, помимо мониторинга, возложен контроль ситуации на продовольственных рынках.

По данным аграрного ведомства на 16 марта, в Чувашии «ценовая ситуация стабильная, значительного повышения цен сельхозтоваропроизводителями и отпускных цен на продукцию пищевых и перерабатывающих предприятий не наблюдается».

«Предприятия республики договорные обязательства по производству продукции выполняют полноценно, сбоев в работе нет», — заявляют региональные власти, подчеркнув, что при резком росте цен на отдельные виды товаров информация будет доведена до УФАС.

«Мониторинг магазинов города Чебоксары, проведенный 13 марта, показал, что фактов ажиотажного спроса, отсутствия в продаже каких-либо основных видов продовольственных товаров нет. Факты резкого повышения цен на бакалейные товары (сахар, мука, крупы) также не установлены», — говорится в сообщении.

Чувашские власти также отмечают, что представители крупнейших ритейлеров (X5 Retail Group, «Магнита» и «Ленты») отрицают резкий рост продаж товаров в своих магазинах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России из-за угрозы коронавируса наблюдается ажиотаж в продовольственных магазинах: люди сметают с полок продукты питания, делая запасы впрок.

17 марта президент России Владимир Путин при посещении информационного центра по мониторингу коронавируса призвал население не закупаться впрок: по его словам, российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, поэтому нет нужды тратить деньги на продукты, которые потом придётся выбросить.

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