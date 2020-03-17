Чебоксары, 17 марта 2020, 20:35 — REGNUM В Чувашии создана межведомственная рабочая группа по контролю ситуации на продовольственных рынках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
16 марта региональное министерство сельского хозяйства начало ежедневный мониторинг цен на основные виды сырья и продовольствия, в еженедельном режиме собирается информация в части сельскохозяйственных запасов. К данной работе подключится сформированная межведомственная группа, на которую, помимо мониторинга, возложен контроль ситуации на продовольственных рынках.
По данным аграрного ведомства на 16 марта, в Чувашии «ценовая ситуация стабильная, значительного повышения цен сельхозтоваропроизводителями и отпускных цен на продукцию пищевых и перерабатывающих предприятий не наблюдается».
Чувашские власти также отмечают, что представители крупнейших ритейлеров (X5 Retail Group, «Магнита» и «Ленты») отрицают резкий рост продаж товаров в своих магазинах.
Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России из-за угрозы коронавируса наблюдается ажиотаж в продовольственных магазинах: люди сметают с полок продукты питания, делая запасы впрок.
17 марта президент России Владимир Путин при посещении информационного центра по мониторингу коронавируса призвал население не закупаться впрок: по его словам, российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, поэтому нет нужды тратить деньги на продукты, которые потом придётся выбросить.
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