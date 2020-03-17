Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Работа фондового и финансового рынков США не будет приостановлена из-за ситуации с вирусом COVID-19, сообщил 17 марта журналистам американский министр финансов Стивен Мнучин.

Он отметил, что рынки нельзя закрывать, чтобы не лишать американцев доступа к деньгам. Другое дело, что можно сократить часы работы рынков.

Мнучин «Но американцам следует знать: мы сделаем всё возможное, чтобы гарантировать, что у них есть доступ к их деньгам и банкам».

Напомним, в США из-за распространения нового коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации. В стране зафиксировано более 4,7 тыс. случаев заражения, причём 93 — с летальным исходом.

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